Amazon दे रहा है आपको 30 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये काम

Amazon आपको आज यानी 13 अप्रैल 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon Quiz के जरिए आज आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं. जीतने पर ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. इसमें भाग लेकर आपको पांच सवालों के जवाब देने होते हैं जिसके बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. Amazon डेली क्विज खेलने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. इसे आप सर्च बार से भी सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. ऐमेजॉन फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. इसके बाद आप इस क्विज को खेल सकते हैं.

यहां पर आपको आज के क्विज के सभी सवालों के सही बारे में बता रहे हैं जिन्हें देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. The port of Mariupol, under attack is located in which country?

जवाब- Ukraine

2. Who was India's only individual gold medalist at the recently concluded Asia Cup in Archery?

जवाब- Sakshi Chaudhary

3. In the Amazon Prime series 'Reacher' which of these actors plays the title role of Jack Reacher?

जवाब- Alan Ritchson

4. What is the name of this landmark?

जवाब- London Eye

5. This is the flag of which country that depicts a famous site?

जवाब- Cambodia