Amazon Quiz हुआ लाइव, 15 हजार रुपये जीतने का मौका, करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon से आप आज यानी 12 मई 2022 को 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. इनाम जीतने पर आपके Amazon Pay Balance में ये राशि दी जाएगी. इसके लिए आपको काफी आसान काम करना होगा. आप 5 सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. क्विज रात 12 बजे से शुरू हो जाता है और ये पूरे दिन चलता है. यानी आप इसमें रात 11:59 बजे तक हिस्सा ले सकते हैं.

Amazon Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें और फन सेक्शन को ओपन कर लें. आप सर्च बार में फन जोन को सर्च करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं.

इसके बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए होता है. आज के विनर की घोषणा कंपनी कल करेगी. इन पांच सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उनके जवाब के बारे में बता रहे हैं.



1. Rajya Sabha MP Sambhaji Raje, belongs to the the direct lineage of which Indian ruler?

जवाब- Chhatrapati Shivaji

2. Approved by GSI, India's first Geo-Park will be set up at Lamheta village in which state?

जवाब- Madhya Pradesh

3. Which country hosted the African Union Summit 2022?

जवाब- Ethiopia

4. How many seeds on an average are present on this fruit?

जवाब- 200

5. Which category of edibles does this item fall in?

जवाब- Berry