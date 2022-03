Amazon App दे रहा है आपको इतने रुपये का इनाम, करना होगा बस ये काम

Amazon App Quiz के जरिए आप इनाम जीत सकते हैं. Amazon का ये App Quiz रोज होता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. इनाम की राशि कस्टमर के Amazon Pay Balance में दी जाती है.

Amazon App Quiz पर हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 1 हजार रुपये रखी गई है. ये इनाम जीतने के लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. इससें आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विजेता की घोषणा कल की जाएगी. इस ऐप क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में Amazon ऐप होना चाहिए. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

Amazon ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन को आप सर्च बार में सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा.

यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. आपको नीचे आज यानी 11 मार्च के सवाल और उनके सही जवाब बता रहे हैं.

1. Twitter co-founder Jack Dorsey recently joined the board of which project that is seeking to rebuild how social media companies operate?

जवाब- Bluesky

2. Which country in Europe has become a flashpoint, facing a risk of invasion by Russian troops?

जवाब- Ukraine

3. In a film released in 2022, the original cast of which movie series can be seen reunited 20 years after the first film was released?

जवाब- Harry Potter

4. Name the oldest building on the campus of this university where a cannon left by British troops is buried in its courtyard.

जवाब- Nassau Hall

5. In which country did the toy company famous for manufacturing these start?

जवाब- Denmark