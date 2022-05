Amazon Quiz हुआ लाइव, कंपनी दे रही है आपको इनाम जीतने का बढ़िया मौका, ये है जीतने का तरीका

Amazon Pay Balance में आज यानी 10 मई 2022 को आप इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

आज के Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. इसके लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे. इस क्विज के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐमेजॉन ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको उन सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं जिन्हें देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे.

1. Who is the host of 'Lock Upp' - a reality show?

जवाब- Kangana Ranaut

2. Which Indian state released a bird atlas which is dubbed as 'Asia's largest bird atlas'?

जवाब- Kerala

3. India defeated which country to win the bronze medal at the 2022 Women's Hockey Asia Cup tournament?

जवाब- China

4. Which tennis player from this country recently won the Miami Open tennis tournament?

जवाब- Carlos Alcaraz

5. Which is the national flower of this country?

जवाब- Rose