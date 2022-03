Amazon App से आज आप जीत सकते हैं 40 हजार रुपये, जानें क्या है तरीका

Amazon से आज आप 40,000 रुपये जीत सकते हैं. आज यानी 10 मार्च को Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेकर पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन होता है. इसमें हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. इस क्विज को खेलने के लिए आपको स्मार्टफोन में Amazon ऐप होना चाहिए. आप एंड्रॉयड या आईओएस के लिए Amazon ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में आपको Amazon के डेली क्विज वाले सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आपको 5 सवालों के सही जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. विनर की घोषणा अगले दिन की जाएगी. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के जवाब बता रहे हैं जिसे देकर आप भी इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Which superhero is Robert Pattinson playing in a 2022 movie?

जवाब- Batman

2. Sreedhara Panicker Somanath is the new chairman of which Indian organisation?

जवाब- ISRO

3. In February 2022, who became the first person in the world to reach 400 million followers on Instagram?

जवाब- Cristiano Ronaldo

4. What is the name of this mythical creature whose statue has been made on the Notre Dame Cathedral?

जवाब- Gargoyle

5. In the movie Avengers:Endgame, which of these did this character develop?

जवाब- A time machine