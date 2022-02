Amazon आज दे रहा है 25 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करें ये आसान काम

Amazon आज आपको 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये इनाम आपको आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको आज यानी 10 फरवरी को पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे.

Amazon पर हर रोज App Quiz का आयोजन किया जाता है. इसमें हर रोज पांच सवाल पूछे जाते हैं. इन सवालों के सही जवाब देने वालों को इनाम भी दिया जाता है. हर रोज इनमा में अलग-अलग राशि दी जाती है.

Amazon पर क्विज खेलने के लिए आपके फोन में इसका ऐप होना जरूरी है. ऐप को आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं. यहां पर आपको क्विज खेलने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको फन जोन में जाना होगा.

इसे आप सीधे ऐप के सर्च बार में सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं. यहां पर आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के जवाब बता रहे हैं. इन सवालों के जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं.

विजेता का चयन लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 11 फरवरी को बताया जाएगा.



1. Who recently became the first away player to score a hat trick at Old Trafford in the Premier League?

जवाब- Mohammad Salah

2. Amol Parashar plays the role of which freedom fighter in the recently released film 'Bhagat Singh' ?

जवाब- Bhagat Singh

3. A cryptocurrency which as of the last week of October is among the top 10 crytocurrencies in the world, is named after which dog breed?

जवाब- Shiba Inu

4. This cat breed is called the __________ Forest Cat. Fill in the blanks

जवाब- Norwegian

5. In which city would you find this famous sign?

जवाब- Los Angeles