Flipkart Sale में Blaupunkt Smart TV पर बंपर डिस्काउंट, कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

Flipkart Big Saving Days Sale की शुरुआत 6 अगस्त से होने वाली है. इस सेल में कई प्रोडक्ट्स पर बंपर छूट मिलेगी. इसमें Blaupunkt Smart TV पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा. अपफ्रंट डिस्काउंट के अलावा आप बैंक डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हैं.

कंपनी ने बैंक डिस्काउंट के लिए ICICI और Kotak बैंक के साथ पार्टनरशिप की है. इससे यूजर्स को इन बैंक के कार्ड्स के साथ 10 परसेंट तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा. Flipkart Big Saving Days Sale 10 अगस्त तक चलेगी.

सेल के दौरान प्लस मेंबर्स के लिए 12 am, 8 am और 4 pm बजे फ्रेश डील्स उपलब्ध करवाई जाएगी. Flipkart Plus मेंबर्स इस सेल को एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को ही एक्सेस कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट की इस सेल में Blaupunkt Smart TV पर भी बंपर छूट दी जा रही है.

इस सेल में आप Blaupunkt Smart TV के 32-इंच से लेकर 65-इंच तक के टीवी मॉडल्स को काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. कंपनी ने बताया कि इसके टीवी मॉडल्स के साथ यूजर्स को सुपीरियर साउंड और इमेज क्वालिटी बजट फ्रेंडली रेंज में मिलेगी.

सेल के दौरान आप Blaupunkt Cyber Sound 32-इंच टीवी को 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं. ये HD-रेडी स्क्रीन के साथ आता है और 40W स्पीकर आउटपुट को सपोर्ट करता है. इसमें 2 स्पीकर्स दिए गए हैं. दूसरे हीरो मॉडल 42-इंच Full-HD टीवी को 17,999 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा.

इसमें Android, अल्ट्रा-थीन बैजल, 1GB रैम, 8GB मेमोरी, 40W स्पीकर आउटपुट के साथ 2 स्पीकर्स दिए गए हैं. 43-इंच Ultra-HD टीवी मॉडल को सेल के दौरान 26,999 रुपये में बेचा जाएगा. इसमें Android 10 के साथ इनबिल्ट 2GB रैम और 8GB रोम दिया गया है. ये 50W स्पीकर आउटपुट के साथ आता है. इसमें डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS TruSurround सर्टिफाइड ऑडियो और 4 स्पीकर्स दिए गए हैं. इसके अलावा भी दूसरे कई मॉडल्स पर छूट दी जा रही है.