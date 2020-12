इस Redmi Note फोन के लिए भारत में आया नए एंड्रॉयड 11 का अपडेट, जानें डिटेल

स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने अपने बजट स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro के लिए भारत में नए एंड्रॉयड 11 अपडेट जारी कर दिया है. इसकी जानकारी कंपनी ने ट्विटर पर दी है.

शाओमी इंडिया के चीफ मनु कुमार जैन ने ट्वीट कर लिखा है कि एंड्रॉयड 11 को अब Redmi Note 9 Pro पर भी उपलब्ध करा दिया गया है. जल्द ही इसे और भी Mi/Redmi डिवाइसेज पर उपलब्ध कराया जाएगा.

It's raining #Android11. 😍@Android 11 is now also available on #RedmiNote9Pro! Coming soon to more Mi / Redmi devices.



Excited to explore the amazing features of #AndroidR? RT if you are as excited as I am. 🔁



I ❤️ #Mi #Xiaomi #Redmi #RedmiNote9 pic.twitter.com/c9A0jnO9oE