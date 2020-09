भारत में 6GB रैम वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगा POCO, 8 सितंबर को लॉन्चिंग

POCO M2 भारत में 8 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है. इसे M2 Pro के डाउनग्रेडेड वर्जन के तौर पर भारत में लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल, भारत में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले पोको ने POCO M2 के कुछ फीचर्स को हाइलाइट करना शुरू किया है.

कंपनी के हालिया टीजर से ये जानकारी मिली है कि ये फोन 6GB रैम वेरिएंट में आएगा. कंपनी ने कहा है कि POCO M2 बाजार का सबसे सस्ता 6GB रैम वाला स्मार्टफोन होगा. फ्लिपकार्ट पर जारी टीजर के मुताबिक, अपकमिंग पोको स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन होने की भी संभावना है.

माना ये भी जा रहा है कि POCO M2 कंपनी की ओर से भारत में अब तक का सबसे सस्ता फोन होगा. फिलहाल कंपनी की ओर से कीमत को लेकर कुछ नहीं कहा गया है. लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि POCO M2 के 6GB रैम वेरिएंट की कीमत 10 हजार रुपये के आसपास हो सकती है.

कंपनी द्वारा फ्लिपकार्ट पर जारी टीजर से ये जानकारी मिली है कि इस अपकमिंग स्मार्टफोन में पंच-होल कटआउट होगा. साथ ही इसमें बड़ी बैटरी भी दिए जाने की संभावना है.

आपको बता दें पोको का ये अपकमिंग फोन POCO M2 Pro का ही डाउनग्रेडेड वर्जन हो सकता है. M2 Pro को जुलाई में भारत में लॉ़न्च किया गया था. इसे स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, 6.67-इंच डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी के साथ उतारा गया था.

