Micromax 'In' सीरीज के फोन्स में मिलेंगे ये प्रोसेसर्स, जानें खासियत

Micromax ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि कंपनी नई In सीरीज के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वापसी करने जा रही है. कंपनी 3 नवंबर को In सीरीज के डिवाइसेज लॉन्च करेगी.

अब फिलहाल ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी ने एक टीजर वीडियो ट्विटर पर जारी किया है और कंफर्म किया है कि In सीरीज के फोन्स में MediaTek Helio G सीरीज के प्रोसेसर्स मौजूद होंगे. ये प्रोसेसर्स Helio G35 और Helio G85 होंगे.

India is gearing up to game on with the ultimate performance. And we have the perfect processor for that. Share the screenshot to tell us which one you think it is. #INMobiles unveiling on 3rd Nov, 12 noon.#MicromaxIsBack #INForIndia pic.twitter.com/g4EoKHN7Pr