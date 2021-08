क्या Pak के अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी? Viral हो रहा ये ट्वीट

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज को बधाइयां मिल रही हैं. सोशल मीडिया नीरज की तस्वीरों और बधाई संदेश से भरा पड़ा है.

पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के नाम से भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है. ट्वीट में लिखा है, 'मेरे आदर्श नीरज चोपड़ा को जीतने के लिए बधाई, क्षमा करें पाकिस्तान मैं आपके लिए नहीं जीत सका.'

इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लोग खूब शेयर कर रहे हैं. ये ट्वीट नीरज के जीतने के तुरंत बाद किया गया और देखते ही देखते ये वायरल हो गया. हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया. इसके बाद ये साफ हो गया कि अरशद ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके जीतने की बधाई नहीं दी थी.

टोक्यो ओलंपिक में नदीम पाकिस्तान के पदक दावेदार थे, लेकिन 84.62 का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो मेडल के लिए पर्याप्त नहीं था. अरशद नदीम ने 85.16 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था. वह ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर थे.

वहीं, नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने 86.65 मीटर थ्रो के साथ क्वालिफाइंग राउंड को नंबर 1 स्थान पर समाप्त किया था. उन्होंने अपने इस फॉर्म को फाइनल में भी जारी रखा और 87.58 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता.

Tokyo 2020 🗼



One of the athlete among finalist in Javelin Throw event at Tokyo was

........

Arshad Nadeem from Pakistan

......

Appreciate the Spirit !!!!! pic.twitter.com/63muCj4fNd