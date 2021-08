Paralympics: भाविना पटेल पैरालंपिक टेबल टेनिस क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय

भाविना पटेल पैरालंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग में ब्राजील की जॉयस डि ओलिवियरा को हराया.

भारत की 34 साल की भाविना ने अंतिम 16 मुकाबले में 12-10, 13-11, 11- 6 से जीत दर्ज की. अब उनका सामना सर्बिया की बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच से होगा.

#Exclusive @BhavinaPatel6 creates history as she storms into quarterfinal with a smart and focused approach



Check out what she has to say about her QF match scheduled for 3:50 PM (IST) today