Bajrang Punia Won Bronze Medal: पिता बोले- बजरंग ने कहा था, पापा खाली हाथ नहीं आऊंगा, हर घर में हो ऐसा बेटा

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में शनिवार को बजरंग पुनिया (Bajrang Punia) ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल (Bronze Medal) जीता. उन्होंने कजाकिस्तान के रेसरल डाउलेट नियाजबेकोव को एकतरफा मुकाबले में 8-0 से हरा दिया. पुनिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पूरा देश खुशियां मना रहा है. उनके परिवार से लेकर नेता तक, बजरंग को जीत की बधाई दे रहे हैं. बजरंग पुनिया का ओलंपिक मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके परिवार के लोग टीवी सेट के सामने मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे और जैसे ही बजरंग को जीत मिली, पूरा परिवार खुश हो गया.

बजरंग के ब्रॉन्ज मेडल जीतने से गदगद उनके पिता *Bajrang Punia Father) ने कहा कि वह कामना करते हैं कि हर घर में ऐसा बेटा हो. उनके पिता ने बताया कि जब बजरंग टोक्यो ओलंपिक जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि था कि पापा खाली हाथ वहां से वापस नहीं आऊंगा. बजरंग पुनिया के पिता ने आजतक से बात करते हुए कहा, ''हर घर में बजरंग पुनिया जैसा बच्चा होना चाहिए. बजरंग सुबह और शाम को ट्रेनिंग करते थे और जब दोपहर में भी जरूरत होती थी तो तब भी करते थे.''

राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने दी पुनिया को बधाई

बजरंग पुनिया के मेडल जीतने के बाद बधाइयों का तांता लग गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बधाई दी है. राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, ''भारतीय कुश्ती के लिए एक खास पल. बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई. आपने वर्षों से अथक प्रयासों, निरंतरता और तप के साथ खुद को एक उत्कृष्ट पहलवान के रूप में स्थापित किया है. आपकी सफलता की खुशी हर भारतीय साझा करता है.'' वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ''टोक्यो ओलंपिक से खुशखबरी. शानदार तरीके से लड़े बजरंग पुनिया. आपकी उपलब्धि के लिए आपको बधाई. इससे हर भारतीय को गर्व और खुशी होती है.''

मुख्यमंत्री खट्टर ने दी बधाई

बजरंग पुनिया के शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा, ''टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की वजह से बजरंग पुनिया को हरियाणा सरकार ढाई करोड़ रुपये, सरकारी नौकरी और राज्य में जहां पर भी वे चाहेंगे प्लॉट खरीदने पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. झज्जर के उनके गांव खुंदन में एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा.'' वहीं, अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लड्डू बांटकर खुशियां जताईं.

