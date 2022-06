Wimbledon: सेरेना विलियम्स को बड़ा झटका, पहले ही दौर में हारकर बाहर हुईं

दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. 40 साल की सेरेना ने 364 दिन बाद महिला सिंगल्स मुकाबले में वापसी की थी.

सेरेना के खेल में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. कभी तो ऐसा लगा कि वह बिल्कुल लय में नहीं हैं, जबकि कई मौकों पर उन्होंने ऐसा खेल दिखाया जैसे वह अपने 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब के अभियान में आगे बढ़ेंगी.

सेरेना ने अपना पिछला एकल मुकाबला विम्बलडन में ही पिछले साल 29 जून को खेला था, लेकिन पहले सेट में ही चोटिल होने के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था.

विम्बलडन में सात बार की पूर्व चैम्पियन सेरेना जीत दर्ज करने से दो अंक की दूरी तक पहुंची. उन्हें अंतत: विम्बलडन में पदार्पण कर रही दुनिया की 115वें नंबर की खिलाड़ी फ्रांस की हार्मनी टैन के खिलाफ पहले दौर के मुकाबले में 7-5, 1-6, 7-6 (10-7) से हार झेलनी पड़ी.

A backhand so great even Serena had to applaud 👏 #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/816YBpzG4q