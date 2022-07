Wimbledon 2022: सानिया मिर्जा का विम्बलडन में धमाल जारी, मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचीं

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का विम्बलडन में धमाल प्रदर्शन जारी है. उन्होंने अपने क्रोएशिया के पार्टनर मेट पेविक (Mate Pavic) के साथ मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सानिया और मेट की जोड़ी टूर्नामेंट में छठी सीड है.

इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइलन में चौथी सीड गैब्रिएला डाब्रॉस्की (कनाडा) और जॉन पीयर्स (ऑस्ट्रेलिया) की जोड़ी को करारी शिकस्त दी. सोमवार को खेले गए सानिया और मेट की जोड़ी ने 6-4, 3-6, 7-5 से अंतिम-4 में जगह बनाई.

सानिया इस 2022 सीजन के बाद संन्यास लेंगी

सानिया मिर्जा ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि ये 2022 उनके करियर का आखिरी सीजन है. इसके बाद वह संन्यास ले लेंगी. सानिया और मेट का अगला मुकाबला यानी सेमीफाइनल की टक्कर रोबर्ट फराह और जेलेना ओस्ताफेंको या फिर दूसरी सीड नैल स्कुप्सी और डेसिरै क्रॉक्ज़िक से होगा.

.@MirzaSania & her Croatian partner Mate Pavic defeated the fourth-seeded Canadian-Australian duo of Gabriela Dabrowski and John Peers 6-4, 3-6, 7-5 in the quarterfinal match that lasted one hour 41 minutes.#Wimbledon2022 @Wimbledon pic.twitter.com/C7SvXAlP1q