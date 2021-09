US Open: हार नहीं, बल्कि इस वजह से रो पड़े थे जोकोविच, बताया कैसा महसूस कर रहे थे

यूएस ओपन (US Open) के फाइनल मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) हार गए. उन्हें रूस के दानिल मेदवेदेव (Danil Medvedev) ने हरा 6-4, 6-4, 6-4 से हार दिया. मैच खत्म होने के बाद जोकोविच बुरी तरह फूट-फूट कर रोने लगे. हालांकि, वो मैच हारने पर नहीं, बल्कि ऑडियंस के प्यार को देखकर रो पड़े थे.

जोकोविच को इस मैच में भले ही हार मिली, लेकिन न्यूयॉर्क के आर्थर एशे स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां और सीटियां बजाईं. ये देखकर जोकोविच भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक पाए. वो रोते भी जा रहे थे और ताली भी बजा रहे थे.

All love for the legend, @DjokerNole 👏 pic.twitter.com/g2JE8fCVM4

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब जोकोविच से पूछा गया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा, 'कई सारे इमोशंस हैं. मैं बहुत दुखी हूं. ये हार सहन कर पाना बहुत मुश्किल है.'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन दूसरी ओर मैं कुछ ऐसा भी महसूस कर रहा हूं, जो मैंने न्यूयॉर्क में इससे पहले कभी नहीं किया. यहां की भीड़ ने मुझे बेहद खास बना दिया. मुझे ऐसी कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसा प्यार, सपोर्ट मुझे मिला, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा. इसलिए मेरे आंसू निकल पड़े. वो इमोशन मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था. मतलब 21 ग्रैंड स्लैम जीतने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग. सच में. मैं बहुत स्पेशल महसूस कर रहा था.'

"I love you guys."



All the feels from @DjokerNole to the fans in New York. pic.twitter.com/PnEHevMVKk