Aus Open: राफेल नडाल का कमाल: 14वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में

दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 14वीं बार जगह बनाई. उन्होंने रविवार को फ्रांस के एड्रियन मनारिनो को सीधे सेट में हराया. नडाल अब रिकॉर्ड 21वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से तीन जीत दूर हैं.

नडाल ने चौथे दौर के मुकाबले में 7-6 (14), 6-2, 6-2 से जीत दर्ज की. उन्हें पहले सेट के टाईब्रेक में जीत दर्ज करने के लिए 28 मिनट 40 सेकेंड तक जूझना पड़ा और इस दौरान उन्होंने सातवें सेट प्वाइंट पर जीत दर्ज की.

बाएं हाथ से खेलने वाले नडाल की बाएं हाथ से खेलने वाले खिलाड़ियों पर यह लगातार 21वीं जीत है.

