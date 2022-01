AUS Open: राफेल नडाल की सेमीफाइनल में एंट्री, अब इतिहास रचने से दो जीत दूर

रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की दहलीज पर खड़े राफेल नडाल ने सातवीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनिस शापोवालोव को 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 से हराया. पहले दो सेट में हावी रहने के बाद तीसरे और चौथे सेट में पेट की गड़बड़ी के कारण नडाल की लय टूट गई थी, लेकिन निर्णायक सेट जीतकर उन्होंने अंतिम चार में जगह बनाई.

नडाल अब इतिहास रचने से सिर्फ दो जीत दूर हैं. यदि वे सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी जीतते हैं, तो यह उनका 21वां ग्रैंड स्लैम होगा. इसी के साथ वे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस प्लेयर बन जाएंगे. इस मामले में वे रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ देंगे. फेडरर और जोकोविच इस बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन नहीं खेल रहे हैं.

एक बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत सके नडाल

नडाल यहां सिर्फ एक बार 2009 में खिताब जीत सके हैं और पिछले 13 में से सात बार क्वार्टर फाइनल में हारे हैं. अब सेमीफाइनल शुक्रवार को होगा यानी उनके पास दो दिन का ब्रेक है. सेमीफाइनल में उनका सामना सातवीं वरीयता प्राप्त मात्तेओ बेरेत्तिनी या 17वीं रैंकिंग वाले गाएल मोंफिल्स से होगा.

One for the ages ✨



🇪🇸 @RafaelNadal defeats Denis Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 to reach his seventh #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/2vp5Enfeep