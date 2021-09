US Open को मिलेगी नई चैम्पियन, पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में ये टेनिस गर्ल्स

कनाडा की लेला फर्नांडिज ने चमत्कारिक प्रदर्शन जारी रखते हुए अपने 19वें जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया. गैरवरीयता प्राप्त लेला ने सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को एक रोचक मुकाबले में 7-6 (3), 4-6, 6-4 से हराया. वह पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं.

फाइनल में उनका मुकाबला ब्रिटेन की 18 साल की एम्मा रादुकानु से होगा, जिन्होंने यूनान की 17वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को 6-1, 6-4 से पराजित किया. रादुकानू भी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं.

Emma Raducanu sets up a collision course with fellow teenager Leylah Fernandez.



A wrap on Day 11's #USOpen action ⤵️