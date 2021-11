Australian Open: रोजर फेडरर के बाद अब वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच भी हो सकते हैं टूर्नामेंट से बाहर, जानिए ATP Finals में हार के बाद क्या कहा

Australian Open: अगले साल जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन को एक और बड़ा झटका लग सकता है. टेनिस स्टार रोजर फेडरर के बाद अब वर्ल्ड नंबर-1 नोवाक जोकोविच ने भी संकेत दिए हैं कि वे इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले सकते हैं. जोकोविच ने कहा है कि उन्होंने अब तक इस पर फैसला नहीं किया है कि वे अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलेंगे या नहीं.

दरअसल, ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऑर्गनाइजर्स ने यह तय किया है कि टूर्नामेंट में शामिल होने वाली सभी खिलाड़ी फुल वैक्सीनेट होने चाहिए. वहीं, जोकोविच ने अब तक सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं. ऐसे में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

ATP Finals के सेमीफाइनल में हारे जोकोविच

शनिवार (20 नवंबर) की रात को ATP Finals में सर्बियाई प्लेयर जोकोविच की करारी हार हुई. सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के स्टार एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जोकोविच को 7-6 (7/4), 4-6, 6-3 से हराकर बाहर किया. अब ज्वेरेव का फाइनल में खिताबी मुकाबला रूस के डेनिल मेदवेदेव से रविवार को होगा.

A match to remember for @AlexZverev.



That was some battle!#NittoATPFinals pic.twitter.com/GmpDMzcNQ6