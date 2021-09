US Open: जोकोविच क्वार्टर फाइनल में, अमेरिकी चुनौती खत्म कर 21वें ग्रैंड स्लैम की ओर बढ़ रहे

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी ओपन के चौथे दौर में अमेरिकी चुनौती समाप्त करते हुए 20 वर्ष के जेंसन ब्रूक्सबी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार मेजबान देश का कोई भी खिलाड़ी महिला या पुरुष वर्ग में अंतिम आठ में नहीं पहुंचा है.

कैलिफोर्निया के वाइल्ड कार्डधारी ब्रूक्सबी विश्व रैंकिंग में 99वें स्थान पर हैं और पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में चौथे दौर तक पहुंचे. लेकिन सामना जोकोविच से था जो पिछले 52 साल में एक कैलेंडर वर्ष में सारे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने से तीन जीत दूर हैं.

उन्होंने 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 से जीत दर्ज करके इस साल ग्रैंड स्लैम में जीत का रिकॉर्ड 25-0 कर लिया. वह रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम से भी तीन जीत दूर हैं. रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच के नाम इस समय 20 ग्रैंड स्लैम हैं.

अब जोकोविच का सामना इटली के छठी रैंकिंग वाले माटेओ बेरेटिनी से होगा, जिन्हें उन्होंने विम्बलडन फाइनल में हराया था.

