Novak Djokovic: केस जीतने के बाद प्रैक्टिस करने लौटे जोकोविच, बोले- ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलना चाहता हूं

ऑस्ट्रेलिया में साल का पहला ग्रैंडस्लैम खेलने पहुंचे दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को अदालती लड़ाई में जीत मिली है. जिसके बाद नोवाक जोकोविच टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस करने पहुंच गए हैं. साथ ही मेलबर्न की कोर्ट में मिली जीत के बाद नंबर एक टेनिस खिलाड़ी ने कहा है कि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीतना चाहते हैं.



मेलबर्न कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद नोवाक जोकोविच ने ट्वीट किया. जोकोविच ने लिखा कि मेलबर्न कोर्ट के जज द्वारा जो फैसला दिया गया है, उससे वह खुश हैं. उन्हें उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल पाएं. जो भी हुआ है, उसके बाद भी वह टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं और गेम पर फोकस करना चाहते हैं.



For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong 🙏🙏🙏🙏