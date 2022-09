Nick Kyrgios US Open 2022: टेनिस मैच में गांजा फूंक रहा था फैन? प्लेयर निक किर्गियोस ने की शिकायत

Nick Kyrgios US Open 2022: खेल जगत में होने वाले सभी मैचों में आपने फैन्स की दीवानगी तो देखी होगी. स्टेडियम में बैठकर फैन्स एंजॉय के लिए ड्रिंक करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं. तरह-तरह की डिश भी खाते देखे जाते हैं. मगर कोई फैन स्टेडियम में गांजा फूंक रहा हो, ऐसा तो पहली बार ही सुना है.

यह सब अमेरिका में जारी साल के आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 हुआ है. इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर निक किर्गियोस (Nick Kyrgios) ने अपने मैच के दौरान चेयर अंपायर से इस बात की शिकायत की.

किर्गियोस ने मैच में बोंजी को हराया

दरअसल, निक किर्गियोस और फ्रांस के बेंजामिन बोंजी के बीच मैच खेला जा रहा था. निक ने पहला राउंड 7-6 के अंतर से जीत लिया था. इसके बाद दूसरे राउंड का गेम खेला जा रहा था. इसी दौरान किर्गियोस ने चेयर अंपायर से शिकायत की कि दर्शकों के बीच बैठा एक व्यक्ति गांजा फूंक रहा है. उसका धुएं से मुझे बेहद परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे हैवी अस्थमा की समस्या है.

हालांकि इस मैच में निक किर्गियोस ने जीत दर्ज की. उन्होंने बोंजी को 7-6 (7-3) 6-4 4-6 6-4 से हराया है. अब किर्गियोस का तीसरे राउंड में मुकाबला अमेरिका के वर्ल्ड नंबर-87 जेजे वॉल्फ के साथ होगा. मैच जीतने के बाद किर्गियोस ने कहा, 'मैं इस जीत से बेहद खुश हूं.'

Nick Kyrgios just complained to the chair umpire at @usopen that he smelled marijuana coming from the crowd pic.twitter.com/eYDQXOb2rq