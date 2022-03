Indian Wells Tennis Tournament: महिला टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को फैन ने कहे अपशब्द, हार के बाद छलके आंसू

Indian Wells Tennis Tournament: जापान की स्टार टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में ही हारकर बाहर हो गईं. वर्ल्ड नंबर-1 रह चुकीं ओसाका को बीच मैच में एक फैन ने अपशब्द भी कहे. मैच खत्म होने के बाद इसको लेकर ओसाका की आंख से आंसू छलक पड़े थे.

ओसाका के रोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वह मैच हारने के बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं. इसी दौरान वह इमोशनल हो गईं और उनकी आंख से आंसू छलक पड़े. इस दौरान उन्हें एक पुराना किस्सा भी याद आया, जो उन्होंने शेयर किया.

रूसी प्लेयर ने सीधे सेटों में हराया

4 बार की ग्रैंड स्लैम चैम्पियन 2018 में इंडियन वेल्स मास्टर्स खिताब जीत चुकी हैं. इस बार उन्हें 21वीं वरीयता प्राप्त रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा ने सिंगल्स में सीधे सेटों में 6-0, 6-4 से करारी शिकस्त दी. मैच में पहला सेट हारने के बाद ओसाका वापसी नहीं कर सकीं.

बुरी तरह से पहला सेट हारने के बाद ही मैच देख रहे एक फैन ने भद्दी गाली दी थी. मैच के बाद ओसाका इसके बारे में जिक्र करते हुए इमोशनल हुई थीं. हालांकि बाकी दर्शकों ने ओसाका को चीयर किया और उनका साथ दिया.

ओसाका ने कहा कि मैं इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीजें झेल चुकी हूं. इसने तो इतना ज्यादा कुछ नहीं कहा. जहां तक मेरे यहां यह सब सुनने की बात है, तो मैंने वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स के भी कई वीडियो देखे, जिसमें वह इस तरह से यहां यह सब झेलती दिख रही हैं. यदि आपने नहीं देखे, तो आपको देखना चाहिए.

Naomi Osaka asked for the microphone after her loss against Veronika Kudermetova. Here's what she said. pic.twitter.com/0Pj9WnNe4t