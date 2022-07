Wimbledon 2022: नोवाक जोकोविच 13वीं बार विम्बलडन के क्वार्टर फाइनल में

शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच ने 4 सेट तक चले कड़े मुकाबले में गैरवरीय नीदरलैंड के टिम वैन रिथोवन को हराकर विम्बलडन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. सर्बिया के दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच ने रिथोवन को 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया. जोकोविच ने 13वीं बार विम्बलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.

जोकोविच की विम्बलडन के ग्रास कोर्ट पर यह लगातार 25वीं जीत है. दुनिया के 104वें नंबर के खिलाड़ी रिथोवन ने हालांकि जोकोविच को कड़ी टक्कर दी और इस दौरान दूसरा सेट जीतने में भी सफल रहे. 35 साल के जोकोविच ने मैच में सिर्फ 19 सहज गलतियां कीं और 29 विनर लगाए.

