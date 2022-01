Australian open 2022: मैच में रूसी प्लेयर का गुस्सा सातवें आसमान पर, अंपायर को कहा स्टुपिड

रूस के स्टार टेनिस प्लेयर डैनिल मेदवेदेव ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है. ग्रीस के स्टेफनोस सिटसिपास के खिलाफ सेमीफानल मुकाबले में मेदवेदेव का गुस्सा एक समय सातवें आसमान पर पहुंच गया था. वे लगातार चेयर अंपायर से कुछ सवाल पूछ रहे थे. जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अंपायर को स्टुपिड और बैडमैन तक कह दिया.

मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस सिटसिपास को 7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1 से करारी शिकस्त दी. अब मेदवेदेव का फाइनल मुकाबला स्पेनिश स्टार राफेल नडाल से रविवार (30 जनवरी) को होगा.

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺 The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1. 🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk

शुरुआती तीन सेट में सिटसिपास ने कड़ी टक्कर दी

मेदवेदेव और सिटसिपास के बीच सेमीफाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जो दो घंटे और तीस मिनट तक चला. मैच में पहला सेट मेदवेदेव ने 7-6 से अपने नाम किया था. इस सेट में सिटसिपास ने कड़ी टक्कर दी. अगला सेट ग्रीस के प्लेयर ने 6-4 से अपने नाम कर मैच बराबर कर दिया.

तीसरा सेट जीतने के लिए मेदवेदेव को कड़ी मेहनत करनी पड़ी. उन्होंने यह सेट 6-4 से जीत लिया. इसके बाद चौथे सेट में सिटसिपास कुछ थके हुए नजर आए और मेदवेदेव को टक्कर नहीं दे सके. चौथा सेट 6-1 के अंतर से आसानी से जीतकर मेदवेदेव ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf