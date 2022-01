Australian Open: राफेल नडाल तीसरे दौर में, रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम की ओर बढ़े

राफेल नडाल ने बुधवार को जर्मनी के क्वालिफायर यानिक हांफमैन को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया. अपने रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम की कवायद में लगे नडाल ने 6-2, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की.

छठी वरीयता प्राप्त नडाल शुरू से हावी हो गए. उनके पास तीसरे सेट के नौवें गेम में हांफमैन की सर्विस पर दो मैच प्वाइंट थे, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए.

