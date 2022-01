Australian Open: बड़ा उलटफेर... गत चैम्पियन ओसाका बाहर, बार्टी और अजारेंका चौथे दौर में

गत चैम्पियन नाओमी ओसाका को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर में उलटफेर का सामना करना पड़ा, जबकि शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी ऐश बार्टी आराम से चौथे दौर में पहुंच गईं. ओसाका को अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने 4-6, 6-3, 7-6 से हराकर बाहर किया.

20 साल की अनिसिमोवा ने मार्गरेट कोर्ट एरिना में तीसरे सेट में टाईब्रेकर से पहले दो मैच प्वाइंट बचाए और फिर ऐस लगाकर मुकाबला अपने नाम किया. उन्होंने ओसाका के 21 के मुकाबले 46 विनर्स लगाए. अनिसिमोवा ने मैच के पहले गेम में दो बार डबल फॉल्ट करके 13वीं वरीयता प्राप्त ओसाका को शुरुआती ब्रेक दिया. लेकिन उसने दूसरे सेट में 15 विनर्स लगाए.

