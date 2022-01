AUS Open 2022, Daniil Medvedev: मेदवेदेव पहुंचे दूसरे दौर में, निक किर्गियोस से होगा अगला मुकाबला

Cool customer 😎



It's a fifth consecutive #AusOpen second round for @DaniilMedwed, the No.2 seed cruises past Laaksonen 6-1 6-4 7-6(3). #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/A0ksB0Y8xo