US Open: टेनिस खिलाड़ियों में ऐसी भिड़ंत... बन गया सबसे देर से खत्म होने वाले मुकाबले का रिकॉर्ड

US Open: इस बार अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष एकल में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं बचा है, जिसने कोई बड़ा खिताब जीता हो. इस बीच बुधवार को फ्रांसिस टियाफो अपने से बेहतर रैंकिंग वाले आंद्रे रूबलेव को सीधे सेट में हराया. इसके साथ ही वह 2006 में एंडी रोडिक के बाद अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले मेजबान देश के पहले खिलाड़ी बने.

सेमीफाइनल में टियाफो की भिड़ंत शुक्रवार को स्पेन के तीसरे वरीय कार्लोस अल्कारेज से होगी, जिन्होंने 11वें वरीय यानिक सिनर को 6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5, 6-3 से हराया.

अल्कारेज और सिनर के बीच यह मुकाबला 5 घंटे और 15 मिनट तक चला. यह क्वार्टर फाइनल मैच गुरुवार तड़के दो बजकर 50 मिनट तक चला, जो अमेरिकी ओपन के इतिहास में सबसे देर से खत्म होने वाला मुकाबला है. इससे पहले अमेरिकी ओपन में सबसे देर से खत्म होने वाला मुकाबला तड़के दो बजकर 26 मिनट तक चला था.

Sportsmanship as impressive as the match that preceded it. pic.twitter.com/qDczONaUc4