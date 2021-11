'ग्रेग चैपल के बाद डेविड वॉर्नर ने किया ये शर्मनाक काम,' गंभीर और हरभजन ने सुनाई खरी-खोटी

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह जरूर पक्की कर ली, लेकिन इस अहम मुकाबले में डेविड वॉर्नर की खेल भावना पर सवाल उठे और बड़ा विवाद खड़ा हो गया. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद हफीज के हाथ से गेंद फिसलने के बाद भी वॉर्नर ने उस पर छक्का जड़ दिया. वो गेंद दो टप्पे खाती हुई वॉर्नर के पास पहुंची थी. आमतौर पर हाथ से फिसली गेंद पर बल्लेबाज प्रहार नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं. इसे जेंटलमैन गेम के खिलाफ माना जाता है.

डेविड वॉर्नर ने हाथ से फिसली गेंद पर मारा छक्का

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने डेविड वॉर्नर को इस हरकत के लिए आड़े हाथों लिया और वॉर्नर के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों को भी खूब खरी-खोटी सुनाई. हरभजन और गंभीर ने कहा कि यह खेल भावना के खिलाफ है. इतने अनुभवी बल्लेबाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था. वॉर्नर ने 6 बनाए नहीं, बल्कि चुराए हैं. गंभीर ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि वॉर्नर ने खेल भावना का क्या दयनीय प्रदर्शन किया है.

गंभीर ने इस ट्वीट में आर अश्विन को भी टैग किया. अश्विन को टैग करने के पीछे भी मकसद था. मांकड़िंग आउट के समय ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी अश्विन की खेल भावना पर सवाल उठा रहे थे इसलिए गंभीर ने कहा कि देखना होगा कि अश्विन की खेल भावना पर सवाल खड़े करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस पर क्या जवाब देते हैं. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अब फाइनल मुकाबला होगा

What an absolutely pathetic display of spirit of the game by Warner! #Shameful What say @ashwinravi99? pic.twitter.com/wVrssqOENW