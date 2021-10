T20 WC: 12 साल की बच्ची ने डिजाइन की है स्कॉटलैंड की किट, हर जगह हो रही तारीफ

T20 WC, Scotland Kit: टी-20 वर्ल्डकप में स्कॉटलैंड ने अपने पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बार स्कॉटलैंड ने वर्ल्डकप में जो किट पहनी है, उसकी काफी तारीफ हो रही है. खास बात ये है कि इस किट को एक 12 साल की लड़की ने डिज़ाइन किया है, जो अब क्रिकेट वर्ल्ड में सुर्खियां बटोर रही हैं.

12 साल की Rebecca Downie स्कॉटलैंड की इस जर्सी को डिजाइन किया है. जब दुनियाभर में इस किट की तारीफ हुई, तब स्कॉटलैंड क्रिकेट की ओर से ट्वीट कर Rebecca Downie को शुक्रिया अदा किया गया. Rebecca Downie भी स्कॉटलैंड का पहला मुकाबला टीवी पर देख रही थी.

दरअसल, वर्ल्डकप शुरू होने से पहले स्कॉटलैंड क्रिकेट ने एक कंपटीशन का आयोजन किया था. जिसमें करीब 200 स्कूली बच्चों से अलग-अलग डिजाइन मांगे गए थे, इन्हीं एंट्री में से Rebecca Downie का डिजाइन सिलेक्ट हुआ था.

पर्पल कलर के साथ शाइन कर रही स्कॉटलैंड की किट ट्विटर यूज़र्स को भी पसंद आ रही है. हर कोई इसे वर्ल्डकप की सबसे बेस्ट किट बता रहा है.

बांग्लादेश के खिलाफ जब स्कॉटलैंड की टीम टी-20 वर्ल्डकप के मैदान में उतरी, तब 12 साल की Rebecca Downie के लिए एक खास दिन रहा. स्कॉटलैंड की टीम ने वर्ल्डकप में आने से पहले Rebecca Downie से मुलाकात भी की थी.