T20 WC: क्या इन लड़कियों की वजह से मैच हारी टीम इंडिया? ट्विटर पर मचा बवाल

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया ने लगातार दो मैच गंवा दिए. रविवार को न्यूजीलैंड के हाथों हार के बाद टीम इंडिया सभी के निशाने पर है. फैंस अपनी-अपनी तरफ से गजब का तर्क भी दे रहे हैं, ऐसा एक तर्क कुछ लड़कियों की तस्वीर को वायरल करके दिया जाने लगा.



सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हुए, जिनमें न्यूजीलैंड के सपोर्ट में खड़ी कुछ लड़कियों की तस्वीर साझा की गई. लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है.



दरअसल, न्यूजीलैंड के हाथों हार के बाद से ही सोशल मीडिया जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें मॉडल केंडल जेनर, जीजी हदीद मौजूद हैं. दोनों ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, जो न्यूजीलैंड की ड्रेस से मिलती है. कई पेज, ट्विटर अकाउंट पर कहा जा रहा है कि मैच में हार का मुख्य कारण यही है. हालांकि, ये ट्रोलिंग का ही एक ज़रिया है.

