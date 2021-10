T20 WC: फैंस ने स्टेडियम में न्यूजीलैंड खिलाड़ी को ‘सिक्योरिटी’ बोल चिढ़ाया, PAK सांसद ने शेयर किया वीडियो

T20 WC: पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्डकप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है. मंगलवार को न्यूजीलैंड को मात देने के साथ ही पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पहुंच गई है. पाकिस्तान के लिए ये जीत खास इसलिए भी थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने कुछ वक्त पहले उसके मुल्क में खेलने से इनकार कर दिया था. UAE के स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस ने इसका ‘बदला’ भी ले लिया.

जब न्यूजीलैंड की टीम फील्डिंग कर रही थी, तब पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम में सिक्योरिटी के नारे लगाए. इसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान की सांसद ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है.

