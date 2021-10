T20 WC: UAE में टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन, ‘मेंटर’ MS धोनी भी रहे साथ

Team India T20 WC: मिशन टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले वॉर्म-अप मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया. खास बात ये रही कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बतौर मेंटर टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं.



BCCI की ओर से टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें साझा की गईं. मेंटर एमएस धोनी टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, फिल्डिंग कोच एस. श्रीधर के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं. तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सभी में बल्लेबाजी को लेकर चर्चा चल रही है.

Extending a very warm welcome to the KING 👑@msdhoni is back with #TeamIndia and in a new role!💪 pic.twitter.com/Ew5PylMdRy