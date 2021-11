T20 WC, Ind Vs Sco: राहुल का तूफान पड़ा सबपर भारी, जड़ी सबसे तेज फिफ्टी, रोहित संग बनाया ये रिकॉर्ड

T20 WC, Ind Vs Sco: टी-20 वर्ल्डकप में भारत के बल्लेबाजों की ज़बरदस्त वापसी हुई है. अफगानिस्तान के बाद अब भारत ने स्कॉटलैंड को भी बड़े अंतर से मात दी है. इस जीत के हीरो केएल राहुल रहे, जिन्होंने धुंधादार बल्लेबाजी की और सिर्फ 18 बॉल में ही फिफ्टी जड़ दी. इतना ही नहीं केएल राहुल, रोहित शर्मा के बीच शानदार साझेदारी भी हुई.

स्कॉटलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को सिर्फ 86 रनों का टारगेट मिला था, नेट-रनरेट की बाजी में आगे निकलने के लिए इसे 43 बॉल में पाना था. टीम इंडिया ने सिर्फ 39 बॉल में ही पा लिया, जिसकी वजह केएल राहुल की बैटिंग रही.

केएल राहुल ने इस टी-20 वर्ल्डकप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया. केएल राहुल ने कुल 19 बॉल पर 50 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े. केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 263.15 रहा. राहुल ने सिर्फ 18 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी, जो इस टी-20 वर्ल्डकप की सबसे तेज है.



टी-20 वर्ल्डकप में सबसे तेज फिफ्टी

• केएल राहुल- 18 बॉल

• जॉस बटलर- 25 बॉल

• ए. मर्करम- 25 बॉल

