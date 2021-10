ICU में थी बेटी तब भी देश के लिए खेल रहे थे शमी, कोहली भी हो गए थे हैरान

भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान से पहली बार हार के बाद मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया. ट्रोल करने वालों ने रविवार की रात के उनके प्रदर्शन को उनके धर्म से जोड़ा. उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं. उनके आलोचक भूल गए कि शमी हाल के समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं और पिछले पांच साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है.



यह सही है कि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने खराब प्रदर्शन किया और गेंदबाज एक भी विकेट नही ले पाए. इस दौरान शमी सबसे महंगे साबित हुए और उन्होंने 3.5 ओवरों में 43 रन लुटाए. लेकिन एक मैच में खराब प्रदर्शन के चलते शमी पर अपशब्दों की बौछार करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि शमी ने हमेशा देश के लिए अपने प्रदर्शन को ऊपर रखा.

2016 का वो कोलकाता टेस्ट

न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट (30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2016) के दौरान शमी की 14 महीने की बेटी आयरा को तेज बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसे आईसीयू में रखा गया. हालांकि शमी ने टेस्ट खेलना जारी रखा. मैच के दूसरे दिन उनकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया था.

शमी शर्मीले स्वभाव के हैं, उन्होंने कप्तान विराट कोहली से भी कुछ साझा नहीं किया. दरअसल, शमी को मैच के दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने पर बेटी की तबीयत खराब होने की खबर मिली. इसके बाद हर रोज खेल खत्‍म होने पर शमी अस्‍पताल चले जाते थे और रातभर आयरा के करीब रहकर अगले दिन खेलने के लिए ईडन पहुंच जाते थे. उन्हें बेटी के डिस्‍चार्ज होने की खबर मैच के बाद मिली.

कोलकाता टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को न सिर्फ 178 रनों से हराया, बल्कि सीरीज पर कब्‍जा कर टेस्‍ट रैंकिंग में नंबर-1 का रुतबा फिर से हासिल कर लिया. शमी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई और मैच में कुल 6 (3+3) विकेट निकाले. इसके बाद इंदौर में खेल गए सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद कोहली ने मीडिया से बताया, 'मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी अस्पताल में थी. उन्होंने हमें मैच के बाद बताया.'

... पाकिस्तानी फैन से भिड़ने को तैयार थे

2017 के चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. लंदन के ओवल में मैच खत्म होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ. सारे ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी फैन शमी को बार-बार पूछ रहा था, 'बाप कौन है..?' किसी और खिलाड़ी ने तो कुछ नहीं कहा, मगर सीढ़ियां चढ़ रहे शमी रुक गए और उस फैन को सबक सिखाने के लिए मुड़े, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने शमी को रोक लिया और उन्हें शांत कराया.