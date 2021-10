T20 WC, Ind Vs Pak: भारत को हराकर पाकिस्तान ने ध्वस्त किए रिकॉर्ड, T20 में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत!

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है. दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्ल्डकप में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराया हो. रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत की 10 विकेट से हार हुई, टी-20 इंटरनेशनल में विकेटों के आधार से पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जीत है.

भारत ने पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए ही पा लिया. खास बात ये भी रही कि पाकिस्तान ने 13 बॉल रहते इस लक्ष्य को पार कर लिया, टी-20 इतिहास में पाकिस्तान की ये बड़ी जीत रही.

टी-20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत (विकेटों के हिसाब से)



• भारत को 10 विकेट से हराया (24 अक्टूबर 2021) 13 बॉल बाकी

• इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया (7 सितंबर 2016) 31 बॉल बाकी

• वेस्टइंडीज़ को 9 विकेट से हराया (23 सितंबर 2016) 34 बॉल बाकी



