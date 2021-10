T20 WC, Ind Vs Pak: टीम इंडिया की चिंताएं बढ़ीं, PAK के खिलाफ इस खिलाड़ी को लगी चोट, कराने पड़े स्कैन

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को चोट लगी है. हार्दिक पंड्या जब बल्लेबाजी करने आए थे, उस दौरान ही उन्हें कंधे में कुछ तकलीफ हुई थी.



भारतीय टीम की जब फील्डिंग आई, तब हार्दिक पंड्या मैदान में नहीं उतरे और उनकी जगह ईशान किशन ने फील्डिंग की. इसके बाद बीसीसीआई ने जानकारी दी कि हार्दिक पंड्या का स्कैन करवाया गया है. बल्लेबाजी करते वक्त उन्हें कंधे में चोट लगी थी.



#T20WorldCup : India all-rounder Hardik Pandya was hit on his right shoulder while batting. He has now gone for scans: BCCI#ICCT20WorldCup2021 #indiaVsPakistan pic.twitter.com/WnmZgdYlB1