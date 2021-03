T20: भारतीय महिला टीम को साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से दी मात

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम की. सलामी बल्लेबाज एनेके बॉश (नाबाद 66) की पहली अर्धशतकीय पारी और कप्तान सुने लुस (43) के साथ दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की बदौलत अफ्रीकी टीम ने जीत हासिल की.

लखनऊ में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हरलीन देओल (52) की अर्धशतकीय पारी के दम पर 6 विकेट पर 130 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारतीय टीम को नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की कमी खेली, जो चोट के कारण इस मैच में नहीं खेलीं. उनकी गैरमौजूदगी में स्मृति मंधाना ने टीम का नेतृत्व किया, जबकि मध्यम गति की गेंदबाज सिमरन बहादुर ने राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे ओवर में ही लिजेल ली (8) का विकेट गंवा दिया. अरुंधति रेड्डी की गेंद पर सिमरन ने उनका आसान कैच पकड़ा. इसके बाद बॉश और लुस ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ संभल कर खेलने के साथ नियमित अंतराल पर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाबी पाई.

बॉश ने 48 गेंद में 66 रन की पारी के दौरान एक छक्का और 9 चौके लगाए, जिसमें विजयी चौका भी शामिल है.

