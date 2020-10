फ्रेंच ओपन: सोफिया केनिन फाइनल में, सबसे निचली रैंकिंग की खिलाड़ी से होगी खिताबी टक्कर

ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैम्पियन सोफिया केनिन ने दो बार की विम्बलडन विजेता पेट्रा क्विटोवा को 6-4 7-5 से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया. चौथी वरीयता प्राप्त 21 साल की केनिन का सामना अब शनिवार को पोलैंड की युवा खिलाड़ी इगा स्वियातेक से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की क्वालिफायर नादिया पोदोरोस्का को मात दी.

अमेरिकी खिलाड़ी केनिन ने इस साल मेजर टूर्नामेंट में 16 मैच जीते हैं, उन्होंने जीत की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पार्क में की और वह पिछले महीने अमेरिकी ओपन के भी चौथे दौर तक पहुंची थीं, उन्हें सातवीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की क्विटोवा को हराने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

