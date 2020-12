LPL: टूर्नामेंट छोड़कर पाकिस्तान लौटे आफरीदी, बताई ये वजह

लंका प्रीमियर लीग (LPL) खेल रहे शाहिद आफरीदी अचानक पाकिस्तान लौट गए हैं. वह इस टी20 लीग में गॉल ग्लैडिएटर्स टीम की कप्तानी कर रहे थे. हंबनटोटा में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में गॉल ग्लैडिएटर्स टीम अब तक अपने तीनों मैच गंवा चुकी है. आफरीदी ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें निजी कारणों से पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है.

साथ ही उन्होंने कहा, 'स्थिति से निपटने के बाद एलपीएल में अपनी टीम से दोबारा जुड़ने के लिए तुरंत वापस आऊंगा.' अब आफरीदी की गैरमौजूदगी में उप कप्तान भानुका राजपक्षे टीम की कमान संभाल सकते हैं.

गॉल ग्लैडिएटर्स के पिछले मैच में आफरीदी को न तो कोई विकेट मिला और न ही वह अपना खाता खोल पाए थे.

Unfortunately I have a personal emergency to attend to back home. I will return to join back my team at LPL immediately after the situation is handled. All the best.