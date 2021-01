थाईलैंड ओपन: साइना नेहवाल दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर

बैडमिंटन में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. स्टार भारतीय शटलर साइना नेहवाल योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं. दूसरे दौर में साइना को थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान ने हराया.

68 मिनट तक चले मुकाबले में बुसानन ने साइना को 21-23, 21-14, 21-16 से हराया. साइना की हार के साथ ही महिला एकल में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है.



क्वार्टर फाइनल में बुसानन का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट से होगा. मिया ने ही पहले दौर में पीवी सिंधु को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.

पहले गेम में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. गेम अंतराल के समय बुसानन 11-9 से आगे हो गईं. साइना ने इसके बाद जोरदार वापसी करते हुए पहला गेम 23-21 से जीत लिया. दूसरे गेम में भी स्थानीय खिलाड़ी ने अच्छी शुरुआत की और गेम अंतराल के समय 11-7 की बढ़त ले ली.

इसके बाद साइना दूसरे गेम में वापसी नहीं कर पाईं. बुसानन ने दूसरा गेम 21-14 के बड़े अंतर से जीत लिया. तीसरे और निर्णायक गेम में साइना वापसी नहीं कर पाईं और 16-21 से तीसरा गेम और मैच गंवा बैठीं.

उधर, किदांबी श्रीकांत को दूसरे दौर में मलेशिया के ली जी जिया से खेलना था. लेकिन श्रीकांत पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कोर्ट में नहीं उतर सके. इस कारण मलेशियाई खिलाड़ी को वॉकओवर मिल गया.

🚨 UPDATE 🚨#BWF confirms @srikidambi 🇮🇳 has pulled out of his second round clash with Malaysia's Lee Zii Jia 🇲🇾 with a right calf muscle strain.#HSBCbadminton #BWFWorldTour #YonexThailandOpen



📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/8xrAhFo1g7