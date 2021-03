विजय हजारे ट्रॉफी: पृथ्वी शॉ के तूफानी शतक से मुंबई फाइनल में, यूपी से होगी खिताबी टक्कर

शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान पृथ्वी शॉ 122 गेंद में 165 रनों की मदद से मुंबई ने कर्नाटक को 72 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया. मुंबई का सामना रविवार को फिरोजशाह कोटला पर फाइनल में उत्तर प्रदेश से होगा. उसने सेमीफाइनल में गुजरात को 5 विकेट से हराया.

मुंबई ने शॉ की शानदार पारी के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 322 रन बनाए. जवाब में कर्नाटक की टीम 250 रनों पर आउट हो गई. पृथ्वी शॉ ने कर्नाटक के अनुभवहीन गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और टूर्नामेंट में अपना चौथा शतक जड़ डाला. उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और 7 छक्के लगाए.

इससे पहले उन्होंने दिल्ली के खिलाफ नाबाद 105, पुडुचेरी के खिलाफ नाबाद 227 और सौराष्ट्र के खिलाफ नाबाद 185 रन बनाए थे. शॉ के नाम इस टूर्नामेंट में 754 रन हो गए हैं, जो राष्ट्रीय वनडे चैम्पियनशिप में एक ही सत्र में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है.

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ( 6 ) जल्दी आउट हो गए, लेकिन शॉ ने दूसरा छोर संभाले रखा. विकेटकीपर आदित्य तारे (16) के साथ उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़े. लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल ने इस साझेदारी को तोड़ा.

शॉ ने अपना लगातार दूसरा शतक सिर्फ 79 गेंदों में पूरा किया. शम्स मुलानी ने उनका पूरा साथ देते हुए 45 रन बनाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 159 रन जोड़े.

कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज वी विशाक ने 56 रन देकर चार विकेट लिये. कर्नाटक के लिये देवदत्त पडीक्कल ने 64 रन बनाए, जबकि बी आर शरत ने 61 रनों की पारी खेली. इनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका. मुंबई के लिये तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे ने दो-दो विकेट लिये.

