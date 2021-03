Bosphorous Boxing Tournament: निकहत जरीन के मुक्के से पस्त दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन

भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने शुक्रवार को कजाखस्तान की दो बार की विश्व चैम्पियन नजीम कजाइबे को हरा दिया. इसके साथ ही निकहत ने इस्ताम्बुल में चल रहे बोसफोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट के महिलाओं के 51 किग्रा भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाई.

इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में रूस की 2019 की विश्व चैम्पियन पेल्टसेवा इकटेरिना को हराने वाली जरीन कजाखस्तान की अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आत्मविश्वास से भरी दिखीं.

निकहत ने 2014 और 2016 विश्व चैम्पियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता कजाइबे को 4-1 से हराया और अपने लिए पदक पक्का किया.

