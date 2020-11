ATP Finals: थीम की चुनौती ध्वस्त कर ये रूसी खिलाड़ी बना चैम्पियन

रूस के डेनिल मदवेदेव ने अपने करियर के सबसे बड़े खिताब पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने एटीपी फाइनल्स की खिताबी टक्कर में वर्ल्ड नंबर-3 डोमिनिक थीम को 4-6 7-6 (2) 6-4 से मात दी.

इस बार के यूएस ओपन विजेता ऑस्ट्रिया के थीम ने फाइनल मुकाबले में बेहतर शुरुआत की, लेकिन 24 साल के मदवेदेव से पार नहीं पास सके. वर्ल्ड नंबर-4 मदवेदेव ने पहला सेट गंवाने के बाद अगले दोनों सेट जीतकर खिताबी जश्न मनाया

मदवेदेव 11 साल बाद एटीपी फाइनल्स जीतने वाले पहले रूसी खिलाड़ी बन गए. इससे पहले 2009 में रूसी खिलाड़ी निकोले डेविडेन्को ने इस टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया था.

