एटलेटिको 11वीं बार बना La Liga चैम्पियन, रियल मैड्रिड का सपना तोड़ा

एटलेटिको मैड्रिड ने पहले हाफ में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी कर वलाडोलिड को 2-1 से पराजित कर सात साल बाद स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा का खिताब जीता. एटलेटिको मैड्रिड ने 11वीं बार चैम्पियनशिप पर कब्जा किया. उससे आगे बार्सिलोना (26) और रियल मैड्रिड (34) हैं.

एटलेटिको ने अंतिम दौर तक पहुंचे कड़े संघर्ष के बाद सात साल का इंतजार समाप्त किया. उसके खिलाड़ी आखिरी सीटी बजने के साथ ही जश्न में झूम उठे. उसने बाद में अपने प्रशंसकों के साथ स्टेडियम के बाहर भी जश्न मनाया.

एटलेटिको ने दूसरे स्थान पर रहे रियल मैड्रिड का अपना खिताब बरकरार रखने का सपना तोड़ा. वह अपने शहर के इस प्रतिद्वंद्वी से दो अंक आगे रहा. रियल ने एक अन्य मैच में विलारियल को 2-1 से हराया.

एटलेटिको को हालांकि शुरू में कुछ विषम पलों से गुजरना पड़ा. वलाडोलिड ने 18वें मिनट में ही आस्कर प्लानो के गोल से बढ़त हासिल कर ली थी. उसने मध्यांतर तक इस बढ़त को बरकरार रखा.

एंजेल कोरिया ने 57वें मिनट में एटलेटिको की तरफ से बराबरी का गोल दागा, जबकि लुईस सुआरेज ने इसके 10 मिनट बाद निर्णायक गोल किया.

This goal by Suarez is a proper middle finger to Barcelona, he’s won La Liga title with Atletico yet they dubbed him “old” 🤡



