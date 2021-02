Italian Cup: रोनाल्डो ने दागे दो गोल, जुवेंटस ने जीता सेमीफाइनल का पहला चरण

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो गोल की मदद से जुवेंटस ने इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले चरण में इंटर मिलान को 2-1 से हराया. रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल दागकर अपनी टीम को बराबरी दिलाई और इसके बाद इंटर मिलान की रक्षापंक्ति की गलती का फायदा उठाकर निर्णायक गोल दागा और अपनी टीम को दूसरे चरण से पहले बेहतर स्थिति में रखा.

इंटर मिलान ने लॉटारो मार्टिनेज के गोल से शुरुआती बढ़त हासिल की थी. दूसरा सेमीफाइनल नैपोली और अटलांटा के बीच खेला जाएगा. दूसरे चरण के मुकाबले अगले सप्ताह होंगे. फाइनल 19 मई को खेला जाएगा.

Cristiano Ronaldo in 2020-21

👕 23

⚽ 22



He's 36 years old this week! pic.twitter.com/b2KUwIeD3j