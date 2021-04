IPL: दिल्ली की दमदार बॉलिंग झेल पाएगी KKR? जोरदार होगी टक्कर

आईपीएल के 14वें सीजन के 25वें मैच में गुरुवार को अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. विजयी लय बरकरार रखने के लिए बेताब कोलकाता के बल्लेबाजों की दिल्ली कैपिटल्स की दमदार गेंदबाजी के सामने कड़ी परीक्षा होगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

KKR vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक (2008-2020) 25 मुकाबले हुए हैं. कोलकाता ने 14, जबकि दिल्ली ने 11 मैचों में जीत हासिल की है. पिछले 5 मैचों में दिल्ली का पलड़ा भारी रहा, उसने कोलकाता को 4 बार मात दी.

