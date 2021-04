IPL: जोरदार फॉर्म में दिल्ली कैपिटल्स, चेपॉक में SRH से मिलेगी टक्कर

आईपीएल के 14वें सीजन के 20वें मैच में रविवार को चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी नजर आता है. ऋषभ पंत के आक्रामक कौशल और राशिद खान की चतुराई भरी गेंदबाजी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

अपनी धीमी प्रकृति के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे चेपॉक के विकेट पर यह इस सीजन का 10वां और आखिरी मैच होगा तथा पंत और सनराइजर्स के कप्तान डेविड वॉर्नर यहां बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे.

मौजदा सीजन के 4 मैचों में 3 जीत के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जबकि इतने ही मैचों में सनराइजर्स को एक में जीत मिली है और वह 7वें स्थान पर है.

DC vs SRH : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक (2013-2020) 18 मुकाबले हुए हैं. सनराइजर्स ने 11, जबकि दिल्ली ने 7 में जीत हासिल की है. पिछले 5 मुकाबलों में दिल्ली का पलड़ा भारी रहा, उसने सनराइजर्स को तीन बार हराया.

चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अब तक जो 9 मैच खेले गए हैं, उनमें केवल दो अवसरों पर टीमों ने 170 रनों से अधिक का स्कोर बनाया. इस पिच पर बल्लेबाजों को अब तक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा है.

इस तरह के विकेट पर ‘पावर हिटिंग’ अभी तक महत्वपूर्ण साबित हुई है और ऐसे में दिल्ली के कप्तान की लंबे शॉट खेलने की काबिलियत यहां अहम साबित होगी. शिखर धवन अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ पहले मैच के बाद नहीं चल पाए हैं, लेकिन ताकत की बजाय टाइमिंग पर निर्भर बल्लेबाजों का यहां जूझना पड़ सकता है. ऐसे में पंत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है.

हैदराबाद ने अपने चारों मैच चेन्नई में खेले हैं और वह अब इस विकेट की प्रकृति से वाकिफ हो गया है. इसका सबूत लगातार तीन हार के बाद पिछले मैच में पंजाब किंग्स पर 9 विकेट की जीत है.

सनराइजर्स के पास दमदार भारतीय खिलाड़ियों की कमी है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को अंतिम एकादश में शामिल करने से उसकी बल्लेबाजी संतुलित हो जाती है.

टी नटराजन चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं और मनीष पांडे 112 के स्ट्राइक रेट से रन बना पाए हैं. ऐसी स्थिति में विदेशी खिलाड़ी वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो, विलियमसन और राशिद पर अधिक जिम्मेदारी आ गई है.

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद ने फिर से अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई है तथा पंत के खिलाफ उनका मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है.

गेंदबाजी सनइराजर्स का कमजोर पक्ष है, क्योंकि संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल और ऑलराउंडर विजय शंकर में से कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाया है. इस तरह से राशिद और भुवनेश्वर कुमार के आठ ओवर निकालने के बाद दिल्ली के पास 12 ओवर ऐसे होंगे, जिनमें वह अच्छा स्कोर बनाने पर ध्यान दे सकता है.

